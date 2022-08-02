Пушков объяснил парадоксальность антироссийских санкций Венгрии

Венгрия, несмотря на свою дружественную к России политику, вынуждена присоединяться к антироссийским санкциям из-за членства в Евросоюзе. Так член Совфеда РФ Алексей Пушков прокомментировал очередное смелое высказывание премьера этой страны Виктора Орбана.

"Будапешт поддержал все санкции против России, хотя Орбан их и сильно критикует. Сей парадокс объясняется тем, что быть в Евросоюзе и быть свободным от Евросоюза всё же нельзя", — пояснил Пушков в своём Telegram-канале.

Как рассказывал Лайф, ранее Орбан заявил, что Брюссель не является "боссом" для Будапешта: если решения властей Евросоюза не будут подходить для Венгрии, они не будут ею приняты.