Премьер Венгрии заявил, что Брюссель для его страны "не босс"
Брюссель не является "боссом" для Будапешта. Если решения властей Евросоюза не будут подходить для Венгрии, они не будут ею приняты. Об этом заявил премьер-министр этой страны Виктор Орбан.
"Брюссель нам не босс. Мы независимая суверенная венгерская нация. Мы участвуем в совместных решениях. Если они не подходят нам, мы так и скажем", — написал политик на своей странице в соцсети.
Он добавил, что если Венгрия не согласна с решением властей Евросоюза, а его принятию можно помешать, то "совместное решение приниматься не будет".
"Евросоюз не в Брюсселе. Евросоюз находится в Вене, Будапеште и Варшаве, Берлине и Мадриде. Это очень важный вопрос", — подчеркнул Орбан.
Как сообщал Лайф, ранее Орбан заявил о необходимости для Европы выбрать новую стратегию в украинском конфликте, которая будет нацелена на мир. Запад должен встать между Россией и Украиной, считает венгерский премьер.
Пресс-служба Президента РФ