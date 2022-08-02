Придётся перезаписать песню: Поклонники обвинили Бейонсе в оскорблении людей с ДЦП
Variety: Бейонсе перезапишет песню из-за строчки, оскорбительной для людей с ДЦП
В песне из нового альбома американской певицы Бейонсе обнаружили строчку со словами, в которых увидели оскорбление людей с детским церебральным параличом. Теперь знаменитость должна будет переписать трек, пишет Variety.
Как поясняет издание, исполнительница в песне Heated (вышла 29 июля) употребляет глагол to spazz. Его американцы используют на сленге как "сходить с ума". Однако в области медицины слово происходит от названия одной из форм ДЦП — спастического паралича (spastic palsy). Возмущённые слушатели сочли использование термина в треке оскорбительным и обвинили артистку в дискриминации в отношении людей с инвалидностью.
"Приверженность Бейонсе стремлению рассказывать истории в музыкальном и визуальном плане не имеет себе равных, как и её способность привлекать внимание всего мира к борьбе и тонкому жизненному опыту темнокожей женщины… Но это не извиняет её использование эйблистского (дискриминационного по отношению к людям с инвалидностью. — Прим. Лайфа) языка", — написала писательница Ханна Дивини в своём эссе для газеты The Guardian.
Команда певицы после обрушившегося на певицу шквала возмущений ответила, что "слово, не использованное намеренно во вред, будет заменено".
Ранее Лайф писал, что москвичка создала соцсеть для людей с ментальными особенностями. Проект называется "Эмо". Девушка разрабатывала его, ещё учась в девятом классе, поэтому сначала он был для школьников. Теперь же сеть охватывает свыше 20 учреждений в шести регионах страны.
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