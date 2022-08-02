Придётся перезаписать песню: Поклонники обвинили Бейонсе в оскорблении людей с ДЦП

В песне из нового альбома американской певицы Бейонсе обнаружили строчку со словами, в которых увидели оскорбление людей с детским церебральным параличом. Теперь знаменитость должна будет переписать трек, пишет Variety.

Как поясняет издание, исполнительница в песне Heated (вышла 29 июля) употребляет глагол to spazz. Его американцы используют на сленге как "сходить с ума". Однако в области медицины слово происходит от названия одной из форм ДЦП — спастического паралича (spastic palsy). Возмущённые слушатели сочли использование термина в треке оскорбительным и обвинили артистку в дискриминации в отношении людей с инвалидностью.

"Приверженность Бейонсе стремлению рассказывать истории в музыкальном и визуальном плане не имеет себе равных, как и её способность привлекать внимание всего мира к борьбе и тонкому жизненному опыту темнокожей женщины… Но это не извиняет её использование эйблистского (дискриминационного по отношению к людям с инвалидностью. — Прим. Лайфа) языка", — написала писательница Ханна Дивини в своём эссе для газеты The Guardian.

Команда певицы после обрушившегося на певицу шквала возмущений ответила, что "слово, не использованное намеренно во вред, будет заменено".