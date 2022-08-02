США сочли "несерьёзным" ответ России на предложение по обмену заключёнными

Ответ властей России на американские предложения по обмену гражданами, находящимися под стражей, администрация США не рассматривает всерьёз. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала переговоры Москвы и Вашингтона на соответствующую тему.

"Мы выдвинули содержательное предложение. И мы хотим провести на этот счёт добросовестные переговоры. Мы хотим гарантировать, что добьёмся этого как можно скорее. То, что мы услышали, как вам заявили мои коллеги, было недобросовестным", — утверждала Жан-Пьер.

Пресс-секретарь добавила, что якобы очевидно, что она не "будет вести переговоры отсюда, не будет вдаваться ни в какие конкретные детали". При этом в качестве граждан США, о возвращении которых на родину добивается Вашингтон, Жан-Пьер назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

"Однако, как следует из этого серьёзного предложения, как вы можете услышать из уст госсекретаря Блинкена, как вы слышали из уст президента, мы относимся к этому очень серьёзно. Это приоритет для президента", — сказала пресс-секретарь.

Как писал Лайф ранее, в США сообщили, что Москва запросила у Вашингтона второго россиянина для обмена. Речь идёт о Вадиме Красикове, которого в США и Германии называют сотрудником российских спецслужб, он обвинён в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.