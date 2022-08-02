США сочли "несерьёзным" ответ России на предложение по обмену заключёнными
Жан-Пьер: В США сочли несерьёзным ответ России на предложения по обмену заключёнными
Ответ властей России на американские предложения по обмену гражданами, находящимися под стражей, администрация США не рассматривает всерьёз. Так пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала переговоры Москвы и Вашингтона на соответствующую тему.
"Мы выдвинули содержательное предложение. И мы хотим провести на этот счёт добросовестные переговоры. Мы хотим гарантировать, что добьёмся этого как можно скорее. То, что мы услышали, как вам заявили мои коллеги, было недобросовестным", — утверждала Жан-Пьер.
Пресс-секретарь добавила, что якобы очевидно, что она не "будет вести переговоры отсюда, не будет вдаваться ни в какие конкретные детали". При этом в качестве граждан США, о возвращении которых на родину добивается Вашингтон, Жан-Пьер назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
"Однако, как следует из этого серьёзного предложения, как вы можете услышать из уст госсекретаря Блинкена, как вы слышали из уст президента, мы относимся к этому очень серьёзно. Это приоритет для президента", — сказала пресс-секретарь.
Как писал Лайф ранее, в США сообщили, что Москва запросила у Вашингтона второго россиянина для обмена. Речь идёт о Вадиме Красикове, которого в США и Германии называют сотрудником российских спецслужб, он обвинён в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили.
Напомним, американские СМИ узнали, что администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этих сведений нет. Сегодня информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Новости
Белый дом: США успешно провели операцию против "Аль-Каиды" в Афганистане
сегодня в 21:45
"Не позволим пересечь красную линию": Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
сегодня в 21:37
Заменить Екатерину II на порноактёра: Зеленский ответил на скандальную инициативу по Одессе
сегодня в 21:15
Flickr / ThatMakesThree