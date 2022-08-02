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1 августа, 21:15

Заменить Екатерину II на порноактёра: Зеленский ответил на скандальную инициативу по Одессе

Зеленский перенаправил в Одессу идею о замене памятника Екатерине II статуей порноактёра

<p>Памятник основателям Одессы. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Monument_to_Odessa_founders_2010.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / НОВОРОСС</a></p>

Памятник основателям Одессы. Фото © Wikipedia / НОВОРОСС

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предложена замена в Одессе памятника Екатерине II (памятник основателям Одессы) на статую порноактёра Билли Херрингтона.

Президент Украины обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы с учётом "важности очищения общественного пространства от памятников имперского и советского наследия".

Дело в том, что украинский лидер должен ответить на каждую петицию, набравшую более 25 тысяч голосов.

Власти Херсонской области попросили Россию помочь в создании памятника Екатерине II

Власти Херсонской области попросили Россию помочь в создании памятника Екатерине II

Ранее Лайф рассказывал, что 20 мая была зарегистрирована петиция о замене памятника Екатерине II на скульптуру американского порноактёра Билли Херрингтона. Она быстро набрала те самые 25 тысяч голосов. По словам автора петиции, установка памятника порноактёру ознаменует собой "чёткий сигнал" о поддержке Украиной ЛГБТ-сообщества. К тому же эта скульптура станет популярным туристическим аттракционом.

Светлана Шумакова

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