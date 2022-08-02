Заменить Екатерину II на порноактёра: Зеленский ответил на скандальную инициативу по Одессе
Зеленский перенаправил в Одессу идею о замене памятника Екатерине II статуей порноактёра
Памятник основателям Одессы. Фото © Wikipedia / НОВОРОСС
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предложена замена в Одессе памятника Екатерине II (памятник основателям Одессы) на статую порноактёра Билли Херрингтона.
Президент Украины обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы с учётом "важности очищения общественного пространства от памятников имперского и советского наследия".
Дело в том, что украинский лидер должен ответить на каждую петицию, набравшую более 25 тысяч голосов.
Ранее Лайф рассказывал, что 20 мая была зарегистрирована петиция о замене памятника Екатерине II на скульптуру американского порноактёра Билли Херрингтона. Она быстро набрала те самые 25 тысяч голосов. По словам автора петиции, установка памятника порноактёру ознаменует собой "чёткий сигнал" о поддержке Украиной ЛГБТ-сообщества. К тому же эта скульптура станет популярным туристическим аттракционом.