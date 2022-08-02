Заменить Екатерину II на порноактёра: Зеленский ответил на скандальную инициативу по Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предложена замена в Одессе памятника Екатерине II (памятник основателям Одессы) на статую порноактёра Билли Херрингтона.

Президент Украины обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы с учётом "важности очищения общественного пространства от памятников имперского и советского наследия".

Дело в том, что украинский лидер должен ответить на каждую петицию, набравшую более 25 тысяч голосов.