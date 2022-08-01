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1 августа, 20:37

С Плесецка запустили ракету "Союз-2.1в" с военным спутником

С космодрома Плесецк запущена ракета лёгкого класса "Союз-2.1в". Она выведет на орбиту космический аппарат, разработанный для Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

"Успешно осуществлён запуск ракеты-носителя лёгкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом, разработанным в интересах Минобороны России",  говорится в сообщении.

Ракета стартовала в 23:25 мск. Она принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова.

Минобороны показало запуск лёгкой ракеты "Ангара-1.2" с Плесецка

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Как сообщал Лайф, 7 июля с космодрома Плесецк запустили ракету с навигационным космическим аппаратом "Глонасс-К".

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев

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