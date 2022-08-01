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1 августа, 20:20

США заподозрили Китай в подготовке военного кризиса из-за полёта Пелоси на Тайвань

Кёрби: КНР может превратить поездку Пелоси в военный кризис

В свете возможной поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай может предпринять шаги, которые приведут к кризису, считает Вашингтон. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби. По его мнению, причин для таких действий Китая нет.

"Однако в выходные, ещё до приезда спикера Пелоси в регион, Китай провёл учения с боевыми стрельбами. Китай, по всей видимости, готовится к потенциальным дальнейшим шагам в ближайшие дни и, возможно, в более продолжительной перспективе. В числе этих потенциальных шагов могут быть военные провокации", — утверждал Кёрби.

По его словам, Пелоси будет самостоятельно принимать решения" о возможности поездки на Тайвань. И эта поездка якобы "ничего не меняет" относительно политики "одного Китая", которой придерживаются США. Штаты продолжат оказывать содействие Тайбэю и "стремиться поддерживать каналы связи с Пекином". Представитель Белого дома добавил, что американская администрация будет добиваться обеспечения безопасности спикера, если она всё-таки решит поехать на остров.

"Что касается потенциальных рисков, я думаю, что этот вопрос лучше задать КНР <…> Мы будем следить за этим очень пристально, мы намерены обеспечить, чтобы её визит был безопасным, потому что это наша обязанность", — сказал он.

Пелоси не подтвердила Белому дому никаких планов по визиту на Тайвань

Пелоси не подтвердила Белому дому никаких планов по визиту на Тайвань

Как ранее писал Лайф, издание South China Morning Post заявляло, что визит Пелоси на Тайвань может закончиться транзитным пребыванием. Политик сможет провести переговоры с руководством острова в аэропорту Тайбэя, сообщалось в газете.

Напомним, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.

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ТАСС / ЕРА / Samuel Corum

Арина Родионова

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