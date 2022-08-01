США заподозрили Китай в подготовке военного кризиса из-за полёта Пелоси на Тайвань

В свете возможной поездки спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань Китай может предпринять шаги, которые приведут к кризису, считает Вашингтон. С таким утверждением выступил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кёрби. По его мнению, причин для таких действий Китая нет.

"Однако в выходные, ещё до приезда спикера Пелоси в регион, Китай провёл учения с боевыми стрельбами. Китай, по всей видимости, готовится к потенциальным дальнейшим шагам в ближайшие дни и, возможно, в более продолжительной перспективе. В числе этих потенциальных шагов могут быть военные провокации", — утверждал Кёрби.

По его словам, Пелоси будет самостоятельно принимать решения" о возможности поездки на Тайвань. И эта поездка якобы "ничего не меняет" относительно политики "одного Китая", которой придерживаются США. Штаты продолжат оказывать содействие Тайбэю и "стремиться поддерживать каналы связи с Пекином". Представитель Белого дома добавил, что американская администрация будет добиваться обеспечения безопасности спикера, если она всё-таки решит поехать на остров.

"Что касается потенциальных рисков, я думаю, что этот вопрос лучше задать КНР <…> Мы будем следить за этим очень пристально, мы намерены обеспечить, чтобы её визит был безопасным, потому что это наша обязанность", — сказал он.