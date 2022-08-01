Суд не стал отправлять под арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле

В Москве суд не стал отправлять под арест инспектора МЧС Романа Сабельникова, который проходит по делу о гибели восьми человек при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы. Пожарный инспектор обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Срок задержания продлён на 72 часа, сообщили в пресс-службе суда.

"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабельникова Р.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, отложено на 02.08.2022 года 16:30, срок задержания обвиняемого продлён на 72 часа", — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уже арестованы учредитель и гендиректор хостела. Рауф Миронов и его дочь Элеонора проведут в СИЗО два месяца.