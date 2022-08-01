Суд не стал отправлять под арест инспектора МЧС по делу о пожаре в хостеле
В Москве суд не стал отправлять под арест инспектора МЧС Романа Сабельникова, который проходит по делу о гибели восьми человек при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице на юге Москвы. Пожарный инспектор обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Срок задержания продлён на 72 часа, сообщили в пресс-службе суда.
"Судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сабельникова Р.В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, отложено на 02.08.2022 года 16:30, срок задержания обвиняемого продлён на 72 часа", — говорится в сообщении пресс-службы.
Смертельный приют для своих: Почему никто не закрывал за нарушения хостел на юге Москвы, где сгорело восемь человек
При этом уже арестованы учредитель и гендиректор хостела. Рауф Миронов и его дочь Элеонора проведут в СИЗО два месяца.
Лайф рассказывал, что владельцы хостела, где сгорели люди, устроили для своих постояльцев настоящую ловушку. Возможно, они хотели как лучше, однако введённые правила для гостей сыграли с ними злую шутку. Например, с полуночи и до 06:00 хостел закрывался на ключ, никого не впускали и не выпускали. Кроме того, на окна поставили решётки с замками, а пожарный выход из подъезда заколотили.
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