Фигурант дела о покупке военного билета Капризов вернулся в США

Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов вернулся в США. Об этом пишет The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.

По данным издания, Капризов вылетел из России в конце прошлой недели. В Нью-Йорк он прибыл из Турции в минувшие выходные, а уже 2 августа должен вылететь в Миннесоту для возобновления тренировок. Идёт подготовка к началу сезона 2022/2023.