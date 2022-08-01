Фигурант дела о покупке военного билета Капризов вернулся в США
The Athletic: Хоккеист "Миннесоты" Капризов вернулся в США
Кирилл Капризов. Фото © ТАСС / AP
Российский хоккеист, нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота" Кирилл Капризов вернулся в США. Об этом пишет The Athletic со ссылкой на источники в НХЛ.
По данным издания, Капризов вылетел из России в конце прошлой недели. В Нью-Йорк он прибыл из Турции в минувшие выходные, а уже 2 августа должен вылететь в Миннесоту для возобновления тренировок. Идёт подготовка к началу сезона 2022/2023.
Напомним, что, по информации Лайфа, Кирилл Капризов объявлен в розыск из-за возможной покупки военного билета, будучи игроком уфимского "Салавата Юлаева". Также у правоохранителей появились вопросы к нападающему ЦСКА Павлу Карнаухову. Позднее стало известно, что Капризову дважды было отказано во въезде в США, куда он планировал вернуться для продолжения подготовки к новому сезону НХЛ.