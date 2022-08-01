Daily Star: Футболистки Англии за победу на ЧЕ по футболу получили дневной гонорар Роналду

За победу на чемпионате Европы по футболу женская сборная Англии получила дневной гонорар капитана команды Португалии Криштиану Роналду. Об этом говорится в публикации издания Daily Star.

По данным СМИ, футболисткам выплатили 55 тысяч фунтов стерлингов, то есть около 65 тысяч долларов. В материале подчёркивается, что такие цифры резко контрастируют с тем, что могла бы получить мужская сборная Англии, если бы она выиграла на Евро-2020. Сообщается, что организация "Женщины в спорте" уже осудила разрыв в выплатах спортсменам.

"Почему бы нам не потребовать равных призовых и выплат? Мы уже видим это в теннисе и крикете. Это выражает и демонстрирует ценность, которую эти команды привносят в спорт", — считают члены объединения.

Представители организации уверены, что повышение размера бонусов, выплачиваемых представительницам прекрасного пола, жизненно необходимо на всех уровнях женского спорта.