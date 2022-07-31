Женская сборная Англии выиграла домашний чемпионат Европы по футболу

Женская сборная Англии по футболу стала победительницей чемпионата Европы. В финальном мачте британки обыграли соперниц из Германии — 2:1.

Основные события развернулись во втором тайме матча. Счёт открыла Элла Тун, однако немки вскоре сравняли позиции усилиями Лина Маггуль. Судьба встречи решилась в дополнительное время: победу англичанкам принесла Клои Келли. Отметим, что встречу на стадионе "Уэмбли" посетили более 87 тысяч зрителей.