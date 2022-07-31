Абаскаль снова побеждает: "Спартак" забил четыре гола "Оренбургу" и выиграл второй матч подряд

Уже к 12-й минуте в воротах уральцев побывало два мяча. Сначала Мартинс воспользовался ошибкой голкипера "Оренбурга" Евгения Гошева и открыл счёт, а через 10 минут Александр Соболев удвоил преимущество. Ближе к перерыву Квинси Промес довёл счёт до крупного. Всё, на что хватило "Оренбург", — гол Ивана Башича в середине второго тайма. В самом конце встречи свой мяч забил ямайский нападающий "Спартака" Шамар Николсон, однако судьи отменили взятие ворот из-за офсайда. Тем не менее забить четвёртый красно-белые смогли: Промес удачно добил пенальти, который сначала взял Гошев.