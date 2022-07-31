Умер один из самых титулованных баскетболистов НБА

Ушёл из жизни 11-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Билл Расселл. Об этом сообщили родные спортсмена. Ему было 88 лет.

Всю игровую карьеру Билл Расселл в высшей лиге (1956–1969) провёл в клубе "Бостон Селтикс". Затем тренировал команды "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз".

Расселл был одним из первых темнокожих баскетболистов и первым темнокожим тренером в истории НБА. Также он стал первым афроамериканцем, добившимся статуса суперзвезды лиги. Спортсмен пять раз признавался самым ценным игроком НБА. 12 раз принимал участие в матчах всех звёзд. С 2009 года приз самому ценному игроку финала НБА называется в его честь.