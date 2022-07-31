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31 июля, 20:08

Умер один из самых титулованных баскетболистов НБА

Чемпион НБА Билл Расселл скончался на 88-м году жизни

<p>Билл Расселл. Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D0%B7%D0%B0,_%D0%9F%D0%B8%D1%82" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пит Соуза</a></p>

Билл Расселл. Фото © Wikipedia / Пит Соуза

Ушёл из жизни 11-кратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации Билл Расселл. Об этом сообщили родные спортсмена. Ему было 88 лет.

Всю игровую карьеру Билл Расселл в высшей лиге (1956–1969) провёл в клубе "Бостон Селтикс". Затем тренировал команды "Бостон Селтикс", "Сиэтл Суперсоникс" и "Сакраменто Кингз".

Расселл был одним из первых темнокожих баскетболистов и первым темнокожим тренером в истории НБА. Также он стал первым афроамериканцем, добившимся статуса суперзвезды лиги. Спортсмен пять раз признавался самым ценным игроком НБА. 12 раз принимал участие в матчах всех звёзд. С 2009 года приз самому ценному игроку финала НБА называется в его честь.

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Светлана Шумакова
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