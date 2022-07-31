Кризис на границе Косово и Сербии: что известно к этому часу

Ситуация в Косове и Метохии резко усложнилась. Сербский лидер Александр Вучич сообщил о планах Приштины ввести в ночь на 1 августа запрет сербских документов и автомобильных номеров. Он заявил, что ночью на севере края начнётся операция полиции Косова. Там уже были слышны звуки сирены и выстрелов, люди начали строить баррикады.

31 июля

22:32 — МИД РФ призвал Косово остановить провокации и соблюдать права граждан Сербии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства Мария Захарова на фоне решения применять с 1 августа правила о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов.

22:17 — Президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением по поводу кризиса в Косове. Лидер республики призвал как сербов, так и албанцев к миру. "Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам: сохраните мир!" — сказал Вучич.

21:15 — Министерство обороны Сербии опровергло распространяемые сообщения об участии в напряжённости в Косове и призвало не верить дезинформации. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.

20:35 — Звуки сирен воздушной тревоги слышны в центре населённой сербами Северной Митровицы в Косове и Метохии. Об этом сообщает сербская газета Danas. При этом, судя по кадрам в соцсетях, на улицах также раздаются звуки выстрелов.

14:50 — Полиция Косова ночью начнёт операцию по замене выданных властями Сербии документов и перерегистрации автомобилей местных сербов на номера "Республики Косово". Об этом заявил сербский президент Александр Вучич.

30 июля

16:59 — Министр иностранных дел Сербии Никола Селакович заявил о намерении властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом, и тем самым устроить "ад" для жителей республики.

Власти самопровозглашенного Косово ещё в сентябре 2021 года запретили въезд автомобилей с сербскими автономерами. До тех пор была временная договорённость заклеивать символику на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.