Сербская армия не входила на территорию Косова

Министерство обороны Сербии опровергло распространяемые сообщения об участии в напряжённости в Косове и призвало не верить дезинформации. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.

"Что касается большого количества дезинформации, намеренно размещённой в эфире администрацией Приштины и распространяемой через фальшивые аккаунты в социальных сетях и некоторые интернет-сайты, в которых говорится, что якобы произошли какие-то конфликты между сербской армией и так называемой косовской полицией, Министерство обороны сообщает, что сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косова и Метохии", — говорится в заявлении.