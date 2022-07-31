Сербская армия не входила на территорию Косова
Минобороны Сербии опровергло заявления об участии в напряжённости в Косове
Министерство обороны Сербии опровергло распространяемые сообщения об участии в напряжённости в Косове и призвало не верить дезинформации. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте.
"Что касается большого количества дезинформации, намеренно размещённой в эфире администрацией Приштины и распространяемой через фальшивые аккаунты в социальных сетях и некоторые интернет-сайты, в которых говорится, что якобы произошли какие-то конфликты между сербской армией и так называемой косовской полицией, Министерство обороны сообщает, что сербская армия пока не пересекала административную линию и никоим образом не входила на территорию Косова и Метохии", — говорится в заявлении.
Ранее Лайф рассказывал, что на севере Косова слышны сирены и звуки выстрелов, люди строят баррикады. Кроме того, местные СМИ также сообщают о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. При этом президент Сербии Александр Вучич сегодня, 31 июля, заявлял, что операция полиции Косова на севере края начнётся ночью.
ТАСС / AP / Darko Vojinovic