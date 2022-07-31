Результат нового теста Байдена на ковид снова оказался положительным
Результат нового теста президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на коронавирус снова оказался положительным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома США, которая опубликовала заявление лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.
"Президент продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 оказался положительным, что неудивительно", — сказано в документе.
Уточняется, что Байден будет и дальше соблюдать жёсткие меры изоляции. Он продолжит вести дела американского народа из собственной резиденции, сказано в заявлении.
Лайф напоминает, что Байден получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, о чём стало известно 21 июля. Белый дом сообщил, что у политика "умеренные симптомы", поэтому он будет работать удалённо. Позже его представители отметили, что Байден чувствует себя отлично, вероятность тяжёлого течения болезни достаточно мала, а аппетит у главы Штатов отменный. При этом 27 июля стало известно, что американский лидер выздоровел от ковида. Но 30 июля стало известно, что Байдена снова отправили на карантин после положительного теста на коронавирус.
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