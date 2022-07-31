Результат нового теста Байдена на ковид снова оказался положительным

Результат нового теста президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на коронавирус снова оказался положительным. Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома США, которая опубликовала заявление лечащего врача главы государства Кевина О'Коннора.

"Президент продолжает чувствовать себя хорошо. Сегодня утром результат его теста на антитела к вирусу SARS-CoV-2 оказался положительным, что неудивительно", — сказано в документе.