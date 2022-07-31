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31 июля, 17:48

Состояние госпитализированного с синдромом Гийена-Барре Чубайса улучшилось

ТАСС: Состояние госпитализированного в Европе Чубайса улучшилось

Состояние бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, госпитализированного в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, в ходе лечения улучшилось. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

"Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше", — рассказал неназванный собеседник агентства.

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Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. Большинство людей выздоравливают без серьёзных осложнений. Но тяжёлые случаи могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова

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