Состояние госпитализированного с синдромом Гийена-Барре Чубайса улучшилось

Состояние бывшего главы "Роснано" Анатолия Чубайса, госпитализированного в одну из европейских клиник с синдромом Гийена-Барре, в ходе лечения улучшилось. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник.

"Анатолий Борисович оказался в больнице после проявления симптомов синдрома Гийена-Барре. Сейчас его состояние стало лучше", — рассказал неназванный собеседник агентства.