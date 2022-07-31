Экс-президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос умер в возрасте 94 лет

Бывший президент Филиппин Фидель Вальдес Рамос, который возглавлял страну в 1992–1998 годах, умер в возрасте 94 лет. О кончине политика сообщил экс-сенатор Филиппин Фрэнсис Пангилинан.

"Мы скорбим в связи с кончиной бывшего президента Фиделя В. Рамоса. Его будут помнить за ключевую роль в восстановлении и защите демократии на Филиппинах, а также как президента, который руководил филиппинской экономикой во время азиатского финансового кризиса. Пусть он покоится с миром", — написал Пангилинан в соцсетях.

Напомним, Фидель Рамос был участником Корейской и Вьетнамской войн, а также участвовал в государственном перевороте и изгнании диктатора Фердинанда Маркоса. А до того как стать президентом Филиппин, он занимал посты министра обороны и начальника Генштаба. Кроме того, Рамос являлся почётным доктором МГИМО.