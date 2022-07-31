В Башкирии подросток попал в больницу после занятий спортом на детской площадке

Из детского лагеря "Юлдаш" в башкирском городе Сибай госпитализировали 15-летнего подростка с травмой головы после падения на него спортивной конструкции. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"На 15-летнего подростка, выполнявшего спортивные элементы на детской площадке, упала металлическая конструкция. Ребёнок получил тяжёлую травму головы и доставлен в больницу", — говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья". В надзорном ведомстве добавили, что была инициирована проверка.