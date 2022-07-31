В Донецке обезвредили более 600 мин "Лепесток"

В Донецке за два дня обезврежено свыше 600 противопехотных мин "Лепесток". Об этом говорится в сообщении МЧС ДНР в телеграм-канале.

"Более 600 противопехотных фугасных мин "Лепесток" за минувшие два дня уничтожили сапёры [Донецкой Народной] Республики. Они были обнаружены в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка", — уточнили в пресс-службе ведомства.