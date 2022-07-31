В Донецке обезвредили более 600 мин "Лепесток"
МЧС ДНР сообщило об обезвреживании свыше 600 мин "Лепесток" в Донецке за два дня
В Донецке за два дня обезврежено свыше 600 противопехотных мин "Лепесток". Об этом говорится в сообщении МЧС ДНР в телеграм-канале.
"Более 600 противопехотных фугасных мин "Лепесток" за минувшие два дня уничтожили сапёры [Донецкой Народной] Республики. Они были обнаружены в Киевском, Кировском и Куйбышевском районах Донецка", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее Лайф писал, что, кроме Донецка, ВСУ обстреляли Макеевку снарядами с минами "Лепесток". Взрывные устройства были найдены в посёлке Землянки Кировского района города, а также в поле рядом с этим населённым пунктом.
ТАСС / Валентин Спринчак