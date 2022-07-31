В Мариуполе в День ВМФ почтили память погибшего замкома Черноморского флота

Сотрудники Следственного комитета России в День Военно-морского флота возложили цветы к мемориальной доске погибшего капитана первого ранга, заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.

"Сегодня, 31 июля, в день ВМФ России делегация Следственного комитета Российской Федерации возложила цветы к мемориальной доске, установленной в честь заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия", — сказал журналист.

Кроме того, в траурной церемонии приняли участие представители военной комендатуры и почётный караул.