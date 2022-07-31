В Мариуполе в День ВМФ почтили память погибшего замкома Черноморского флота
Сотрудники СК в Мариуполе в День ВМФ почтили память погибшего замкома ЧФ Палия
Сотрудники Следственного комитета России в День Военно-морского флота возложили цветы к мемориальной доске погибшего капитана первого ранга, заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на корреспондента.
"Сегодня, 31 июля, в день ВМФ России делегация Следственного комитета Российской Федерации возложила цветы к мемориальной доске, установленной в честь заместителя командующего Черноморским флотом, капитана первого ранга Андрея Палия", — сказал журналист.
Кроме того, в траурной церемонии приняли участие представители военной комендатуры и почётный караул.
О смерти заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия 19 марта в боях за освобождение Мариуполя от украинских нацистов сообщила сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева. Она уточнила, что военного любили и уважали подчинённые, а сам он к каждому умел найти подход. Женщина уверена, что капитана в Севастополе навсегда запомнят как честного, справедливого, понимающего человека.
Русское географическое общество / Юрий Югансон