Захарова: США в отношении России применяют концепцию "от сдерживания до уничтожения"

Вашингтон в отношении Москвы применяет концепцию "от сдерживания до уничтожения". Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.

"Концепция [США] ясна — от "сдерживания до уничтожения". Они же сами об этом говорят, это же их история", — сказала она, реагируя на планы Америки внести Россию в перечень государств – спонсоров терроризма.