Захарова: США в отношении России применяют концепцию "от сдерживания до уничтожения"
Вашингтон в отношении Москвы применяет концепцию "от сдерживания до уничтожения". Об этом в эфире телеканала "Россия-1" заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
"Концепция [США] ясна — от "сдерживания до уничтожения". Они же сами об этом говорят, это же их история", — сказала она, реагируя на планы Америки внести Россию в перечень государств – спонсоров терроризма.
Лайф напоминает, что Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. В документе отдельно прописано, что "ничто в данной резолюции не должно быть истолковано как санкционирующее применение военной силы или вступление Вооружённых сил США в военные действия". При этом Энтони Блинкен сопротивляется призывам Конгресса признать Россию спонсором терроризма. В противном случае ему придётся вводить санкции против своих союзников, ведущих бизнес с Москвой.
VK / МИД России