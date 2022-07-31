Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре
Экс-глава "Роснано" попал в реанимацию "в одной из европейских клиник", у него диагностировали синдром Гийена-Барре. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.
"Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги", — написала она в телеграм-канале.
Собчак также привела комментарий самого Чубайса, который уточнил, что он находится в состоянии средней тяжести.
Отметим, что синдром Гийена-Барре — это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Он может появляться у людей в разном возрасте, но чаще поражает взрослых.
Напомним, ещё в начале апреля Чубайса вызвали в суд в качестве потерпевшего по делу о краже имущества. За три года слушаний уголовного дела такое решение было принято впервые. Однако он тогда не явился. Сообщалось, что Чубайс находится за рубежом. А перед этим президент России Владимир Путин освободил Анатолия Чубайса от должности своего спецпредставителя по связям с международными организациями. О его уходе с поста стало известно 23 марта. Мы рассказывали, почему экс-главу "Роснано" можно искать на роскошных виллах итальянской Тосканы.
ТАСС / Пётр Ковалёв