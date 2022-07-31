Чубайс попал в реанимацию с синдромом Гийена-Барре

Экс-глава "Роснано" попал в реанимацию "в одной из европейских клиник", у него диагностировали синдром Гийена-Барре. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

"Говорила только что с Авдотьей. Состояние нестабильное. Стало плохо, внезапно начали отниматься руки и ноги", — написала она в телеграм-канале.

Собчак также привела комментарий самого Чубайса, который уточнил, что он находится в состоянии средней тяжести.