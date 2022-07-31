ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке, погиб охранник

В результате обстрела завода алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погиб пожилой мужчина. Об этом говорится в заявлении мэра города Алексея Кулемзина в телеграм-канале.

"При обстреле завода алюминиевых профилей (ул. Химиков, 42б) в Куйбышевском районе [Донецка] украинский снаряд оборвал жизнь мужчины 1958 года рождения", — написал он, уточнив, что погибший работал охранником на этом предприятии.