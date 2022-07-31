ВСУ обстреляли завод алюминиевых профилей в Донецке, погиб охранник
Мэр Донецка Кулемзин заявил о гибели пожилого мужчины при обстреле завода со стороны ВСУ
В результате обстрела завода алюминиевых профилей в Куйбышевском районе Донецка со стороны Вооружённых сил Украины погиб пожилой мужчина. Об этом говорится в заявлении мэра города Алексея Кулемзина в телеграм-канале.
"При обстреле завода алюминиевых профилей (ул. Химиков, 42б) в Куйбышевском районе [Донецка] украинский снаряд оборвал жизнь мужчины 1958 года рождения", — написал он, уточнив, что погибший работал охранником на этом предприятии.
Лайф напоминает, что ранее ВСУ обстреляли Донецк снарядами, начинёнными противопехотными минами "Лепесток". Было выпущено три ракеты 9М27К3 из РСЗО БМ-27 "Ураган", рассказали в СЦКК. На одной из украинских мин "Лепесток" в Донецке уже подорвался мужчина.
ТАСС / Валентин Спринчак