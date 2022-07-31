"Не смогу купить воду, мясо": Новые счета за электричество заставили американцев затянуть пояса

Американцы пришли в шок от новых счетов за электричество. Как сообщает телеканал NBC, жителям некоторых штатов в этом месяце придётся заплатить за свет на 100 долларов больше, чем обычно.

Столь резкое подорожание электроэнергии объясняется увеличением стоимости газа. Сложившаяся ситуация привела к тому, что многие семьи теперь вынуждены экономить на еде, а кто-то стал разумнее расходовать электроэнергию и не включать кондиционер, несмотря на бушующую в этом году жару.



"Я сразу подумала следующее: я оплачу счёт, но не смогу купить воду, мясо или что-то ещё. Цены растут. Так что придётся от чего-то отказываться", — посетовала жительница Хьюстона, которая получила платёжку за этот месяц на 174 доллара.

Ещё одна американка из штата Нью-Гэмпшир пожаловалась, что ей пришёл счёт на 100 долларов больше, чем месяцем ранее. Сейчас обе женщины всерьёз подумывают о переезде, чтобы сократить свои расходы. В репортаже говорится, что рост цен на электроэнергию в среднем по США достигнет 20% за лето. При этом в ряде штатов счета увеличиваются на 45–50%.