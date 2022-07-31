"Торпедо" упустило победу в матче с "Крыльями Советов" в РПЛ

Счёт открыли автозаводцы в начале второго тайма: шикарный гол в стиле Златана Ибрагимовича забил Давид Караев. Однако удержать комфортный счёт и одержать первую победу после возвращения в РПЛ москвичи не смогли. Во втором тайме свой гол забил Владислав Шитов, которого "Крылья" арендовали у "Спартака".

Великолепный камбэк: ЦСКА упустил победу в матче с "Пари НН", ведя по ходу встречи со счётом 2:0

В активе команды Игоря Осинькина после трёх стартовых матчей четыре очка и промежуточное девятое место в турнирной таблице, тогда как "Торпедо" набрало свои первые баллы в нынешнем сезоне и расположилось на 15-м месте.