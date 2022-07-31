В Индии заявили о первом возможном случае смерти от оспы обезьян

В Индии умер 22-летний мужчина, у которого был положительный результат теста на оспу обезьян. Причём у молодого человека не было симптомов данного заболевания. Об этом заявила министр здравоохранения штата Керала Вина Джордж.

Как сообщает газета Indian Express, мужчина умер 30 июля, через несколько дней после возвращения из ОАЭ. При этом оспу обезьян у него диагностировали ещё за границей.

"У юноши не было симптомов оспы обезьян. Он был госпитализирован с симптомами энцефалита. Его родственники передали результат теста только в субботу (30 июля. — Прим. Лайфа)", — сказала Джордж.

Министр подчеркнула, что по данному факту будет проведено расследование, так как у оспы обезьян, по её словам, очень низкий уровень смертности. По данным СМИ, похороны молодого человека прошли по протоколу для жертв данного заболевания, а все основные контакты мужчины взяты под наблюдение. Сейчас в Индии подтверждено четыре случая оспы обезьян, три из которых были выявлены в штате Керала.