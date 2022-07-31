Миротворцы ООН в Демократической Республике Конго открыли огонь на границе с Угандой

Сотрудники Миссии Организации Объединённых Наций (ООН) по стабилизации в Демократической Республике Конго 31 июля открыли огонь на границе с Угандой. Об этом свидетельствует сообщение МООНСДРК, размещённое в соцсетях.

"Глава МООНСДРК Бинту Кейта глубоко шокирована и потрясена серьёзным инцидентом, произошедшим сегодня утром на границе между Демократической Республикой Конго и Угандой. Военнослужащие МООНСДРК, возвращающиеся из отпуска, открыли огонь по пограничному посту", — сказано в сообщении.

Мотивы военнослужащих пока не ясны. В результате атаки солдат есть погибшие, говорится в заявлении. Сообщается также, что виновные в стрельбе были установлены и уже взяты под стражу.