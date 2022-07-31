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31 июля, 19:30

ВСУ вновь закинули в Донецк противопехотные мины "Лепесток"

СЦКК: ВСУ вновь сбросили на Донецк противопехотные мины "Лепесток"

Вооружённые силы Украины вновь сбросили на Донецк противопехотные мины "Лепесток". Для этого они использовали реактивные системы залпового огня "Ураган".

Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 21:15 по местному времени (совпадает с московским) было выпущено две ракеты, оснащённые минами "Лепесток" (ПФМ-1) по Кировскому району города.

В Донецке обезвредили более 600 мин "Лепесток"

В Донецке обезвредили более 600 мин "Лепесток"

Ранее Лайф сообщал, что четверо жителей Донецка подорвались на разбросанных ВСУ минах. Так, в Петровском районе был ранен мужчина 1978 года, который наступил на взрывное устройство. Его отправили в больницу.

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Telegram / Типичный Донецк

Светлана Шумакова

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