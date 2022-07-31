ВСУ вновь закинули в Донецк противопехотные мины "Лепесток"
СЦКК: ВСУ вновь сбросили на Донецк противопехотные мины "Лепесток"
Вооружённые силы Украины вновь сбросили на Донецк противопехотные мины "Лепесток". Для этого они использовали реактивные системы залпового огня "Ураган".
Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в 21:15 по местному времени (совпадает с московским) было выпущено две ракеты, оснащённые минами "Лепесток" (ПФМ-1) по Кировскому району города.
Ранее Лайф сообщал, что четверо жителей Донецка подорвались на разбросанных ВСУ минах. Так, в Петровском районе был ранен мужчина 1978 года, который наступил на взрывное устройство. Его отправили в больницу.
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