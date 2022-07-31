"Я молюсь о мире": Вучич призвал сербов и албанцев к миру в "доведённой до кипения" ситуации
Президент Сербии Вучич обратился к сербам и албанцам с призывом сохранить мир
Президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением по поводу кризиса в Косове. Лидер республики призвал как сербов, так и албанцев к миру.
"Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам: сохраните мир!" — сказал Вучич.
Он добавил, что "атмосфера доведена до кипения", и подчеркнул, что сербы больше не потерпят жестокости. Вучич призвал их не поддаваться на провокации.
Обратился он также к странам, признавшим независимость Косова. Президент Сербии предложил им вспомнить о международном праве, "не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт". Вучич заверил, что в любом случае победит Сербия.
"Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов, Сербия победит. Это всё, что я хочу сказать", — заключил Вучич.
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанцы готовят "ад в предстоящие дни" в отношениях с Косово. Под этим он подразумевает отмену с 1 августа действия сербских документов на территории Косова и обязательную перерегистрацию транспорта с сербскими номерами на косовские.
ТАСС / EPA / ANDREJ CUKIC