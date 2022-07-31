"Я молюсь о мире": Вучич призвал сербов и албанцев к миру в "доведённой до кипения" ситуации

Президент Сербии Александр Вучич выступил с заявлением по поводу кризиса в Косове. Лидер республики призвал как сербов, так и албанцев к миру.

"Я прошу о мире, я молюсь о мире. Я обращаюсь и к сербам, и к албанцам: сохраните мир!" — сказал Вучич.

Он добавил, что "атмосфера доведена до кипения", и подчеркнул, что сербы больше не потерпят жестокости. Вучич призвал их не поддаваться на провокации.

Обратился он также к странам, признавшим независимость Косова. Президент Сербии предложил им вспомнить о международном праве, "не позволить сегодняшним подопечным вызвать конфликт". Вучич заверил, что в любом случае победит Сербия.