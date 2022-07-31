"Она признала это": Трамп раскритиковал идею об обмене "наркоторговки" Грайнер на россиянина Бута
Fox News: Трамп засомневался в правильности идеи обмена Бута на Грайнер
Идея администрации Джо Байдена обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута не совсем удачна. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.
"Она [Грайнер] знала, что туда [в Россию] не стоит ездить нагруженной наркотиками, она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?" — цитирует Трампа телеканал Fox News.
Экс-президент США добавил, что в России "не любят наркотики". Следовательно, вместо того чтобы "выкупать" баскетболистку, по мнению политика, Штаты должны разоблачить её перед миром.
Как ранее писал Лайф, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока договорённостей об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана нет. Но о том, что появились такие сообщения и заявления, Кремлю известно, как и то, что вбросов при этом нет.
Напомним, американские СМИ узнали, что администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этих сведений нет. Сегодня информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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ТАСС / АР / LM Otero