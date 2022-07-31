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31 июля, 18:57

"Она признала это": Трамп раскритиковал идею об обмене "наркоторговки" Грайнер на россиянина Бута

Fox News: Трамп засомневался в правильности идеи обмена Бута на Грайнер

Идея администрации Джо Байдена обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута не совсем удачна. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.

"Она [Грайнер] знала, что туда [в Россию] не стоит ездить нагруженной наркотиками, она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?" цитирует Трампа телеканал Fox News.

Экс-президент США добавил, что в России "не любят наркотики". Следовательно, вместо того чтобы "выкупать" баскетболистку, по мнению политика, Штаты должны разоблачить её перед миром.

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Как ранее писал Лайф, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока договорённостей об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана нет. Но о том, что появились такие сообщения и заявления, Кремлю известно, как и то, что вбросов при этом нет.

Напомним, американские СМИ узнали, что администрация Джо Байдена предложила российской стороне обменять осуждённого на территории Штатов Бута на американцев Грайнер и Уилана. Телеканал CNN со ссылкой на собственные источники утверждает, что соответствующий запрос от Вашингтона был направлен в Москву ещё в прошлом месяце. Официального подтверждения этих сведений нет. Сегодня информацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обложка ©

ТАСС / АР / LM Otero

Арина Родионова

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