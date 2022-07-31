"Она признала это": Трамп раскритиковал идею об обмене "наркоторговки" Грайнер на россиянина Бута

Идея администрации Джо Байдена обменять американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на российского предпринимателя Виктора Бута не совсем удачна. Такое мнение высказал экс-президент США Дональд Трамп.

"Она [Грайнер] знала, что туда [в Россию] не стоит ездить нагруженной наркотиками, она признала это. Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?" — цитирует Трампа телеканал Fox News.

Экс-президент США добавил, что в России "не любят наркотики". Следовательно, вместо того чтобы "выкупать" баскетболистку, по мнению политика, Штаты должны разоблачить её перед миром.

Как ранее писал Лайф, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока договорённостей об обмене Бута на американцев Грайнер и Уилана нет. Но о том, что появились такие сообщения и заявления, Кремлю известно, как и то, что вбросов при этом нет.