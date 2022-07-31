Захарова: Косово специально идёт на обострение, чтобы запустить силовой сценарий

Решение Приштины ввести с 1 августа "необоснованные дискриминационные "правила" о замене личных документов и автомобильных номеров является очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решение "властей" в Приштине начать с 1 августа применение необоснованных дискриминационных "правил" о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов — очередной шаг к изгнанию сербского населения из Косова, вытеснению оттуда косовосербских институтов, обеспечивающих защиту прав сербских жителей от произвола приштинских радикалов во главе с "премьером" А. Курти", — говорится в комментарии дипломата.

Захарова отметила, что сербы на останутся безучастными, когда идёт прямая атака на их свободы, и лидеры Косова об этом знают. Именно поэтому Приштина преднамеренно идёт на обострение, чтобы запустить силовой сценарий. При этом представитель МИД РФ подчеркнула, что на острие находится и Белград, который "Запад хочет дополнительно "нейтрализовать" косовоалбанскими руками.