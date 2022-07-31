На севере Косова блокируют КПП и пропускают машины только с номерами региона
Полиция Косова блокировала пункт перехода в центральную часть Сербии "Брняк"
Полиция Республики Косово блокировала административный пункт перехода в центральную часть Сербии "Брняк".
Как передаёт портал издания "Вечерне новости", после 18:15 (19:15 по московскому времени) сотрудники полиции Косова закрыли КПП "Брняк" и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края. Идентичная ситуация на административном переходе "Рудница", где полицейские пропускают только транспортные средства с косовскими номерами. Издание также пишет о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края.
Ранее Лайф рассказывал, что на севере Косова слышны сирены и звуки выстрелов, люди строят баррикады. Кроме того, местные СМИ также сообщают о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. При этом президент Сербии Александр Вучич сегодня, 31 июля, заявлял, что операция полиции Косова на севере края начнётся ночью.
ТАСС / ЕРА / VALDRIN XHEMAJ