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31 июля, 18:24

На севере Косова блокируют КПП и пропускают машины только с номерами региона

Полиция Косова блокировала пункт перехода в центральную часть Сербии "Брняк"

Полиция Республики Косово блокировала административный пункт перехода в центральную часть Сербии "Брняк".

Как передаёт портал издания "Вечерне новости", после 18:15 (19:15 по московскому времени) сотрудники полиции Косова закрыли КПП "Брняк" и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края. Идентичная ситуация на административном переходе "Рудница", где полицейские пропускают только транспортные средства с косовскими номерами. Издание также пишет о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края.

Сербская армия не входила на территорию Косова

Сербская армия не входила на территорию Косова

Ранее Лайф рассказывал, что на севере Косова слышны сирены и звуки выстрелов, люди строят баррикады. Кроме того, местные СМИ также сообщают о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. При этом президент Сербии Александр Вучич сегодня, 31 июля, заявлял, что операция полиции Косова на севере края начнётся ночью.

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ТАСС / ЕРА / VALDRIN XHEMAJ

Арина Родионова

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