На севере Косова блокируют КПП и пропускают машины только с номерами региона

Как передаёт портал издания "Вечерне новости", после 18:15 (19:15 по московскому времени) сотрудники полиции Косова закрыли КПП "Брняк" и таким образом блокировали движение транспорта, пассажиров и грузов через этот переход с территории края. Идентичная ситуация на административном переходе "Рудница", где полицейские пропускают только транспортные средства с косовскими номерами. Издание также пишет о колоннах автомобилей перед КПП "Ярине" на севере края.