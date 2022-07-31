В Правительстве Сербии рассказали, какую цель преследуют власти Косова
Правительство Сербии: Меры приштинского режима направлены на изгнание сербов из Косова
Запрет властей непризнанного Косова на документы и автомобильные номера, выданные Белградом, направлен на изгнание сербов из Косова и Метохии. Об этом заявил директор канцелярии по Косову и Метохии (КиМ) при Правительстве Сербии Петар Петкович.
"Альбин Курти (косовский "премьер-министр". — Прим. Лайфа) хочет решение Приштины использовать, чтобы дополнительно дестабилизировать ситуацию и новый кризис — институциональное насилие над сербами в КиМ. То, что делает Курти, направлено напрямую против сербского народа в КиМ и своей целью имеет изгнание сербского народа и сербских структур из КиМ", — сказал он в беседе с журналистами.
Петкович подчеркнул, что для Белграда неприемлема так называемая операция по замене выданных властями Сербии документов и перерегистрации автомобилей местных сербов на номера Республики Косово.
Ранее сегодня президент Сербии Александр Вучич заявил, что полиция Косова в полночь начнёт "силовую операцию" против сербов, проживающих на севере края. Он признался, что ситуация ещё никогда не была более сложной и тяжёлой, чем сейчас, а приштинский режим пытается использовать настроения в мире, представляя себя жертвой.
Getty Images / Erkin Keci / Anadolu Agency