Отельеры на Кипре бьют тревогу из-за отсутствия российских туристов

"Никто не был готов к таким огромным изменениям. Это сложная проблема, но мы пытаемся её решить. <...> Заменить кем-то такое большое число клиентов невозможно", — заявил президент ассоциации отельных менеджеров Кипра PASYDIXE Христос Ангелидис.

По данным СМИ, в прошлом году каждый четвёртый турист на Кипре был россиянином. В этом году в стране наблюдается также нехватка путешественников из Украины. По данным министерства туризма Кипра, без граждан этих двух стран отечественная гостиничная индустрия может потерять около 600 миллионов евро. Уточняется, что неудобства у отельеров страны также возникли из-за роста цен на электричество.