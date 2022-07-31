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31 июля, 18:18

Отельеры на Кипре бьют тревогу из-за отсутствия российских туристов

Euronews: Отельеры на Кипре пожаловались на потерю доходов из-за дефицита туристов из РФ

Отельеры на Кипре пожаловались на потерю доходов из-за дефицита российских туристов. Об этом говорится в публикации телеканала Euronews.

"Никто не был готов к таким огромным изменениям. Это сложная проблема, но мы пытаемся её решить. <...> Заменить кем-то такое большое число клиентов невозможно", — заявил президент ассоциации отельных менеджеров Кипра PASYDIXE Христос Ангелидис.

По данным СМИ, в прошлом году каждый четвёртый турист на Кипре был россиянином. В этом году в стране наблюдается также нехватка путешественников из Украины. По данным министерства туризма Кипра, без граждан этих двух стран отечественная гостиничная индустрия может потерять около 600 миллионов евро. Уточняется, что неудобства у отельеров страны также возникли из-за роста цен на электричество.

Россияне стали меньше летать на отдых в Турцию в 2022 году

Россияне стали меньше летать на отдых в Турцию в 2022 году

Ранее Лайф уже рассказывал, что Кипр теряет деньги из-за антироссийских санкций и сокращения турпотока из РФ. Председатель Совета отельеров Лимасола Харис Теохарус с горечью заметил, что "маленький остров платит несоразмерную цену" по сравнению с другими европейскими странами.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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