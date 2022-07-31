Отельеры на Кипре бьют тревогу из-за отсутствия российских туристов
Euronews: Отельеры на Кипре пожаловались на потерю доходов из-за дефицита туристов из РФ
Отельеры на Кипре пожаловались на потерю доходов из-за дефицита российских туристов. Об этом говорится в публикации телеканала Euronews.
"Никто не был готов к таким огромным изменениям. Это сложная проблема, но мы пытаемся её решить. <...> Заменить кем-то такое большое число клиентов невозможно", — заявил президент ассоциации отельных менеджеров Кипра PASYDIXE Христос Ангелидис.
По данным СМИ, в прошлом году каждый четвёртый турист на Кипре был россиянином. В этом году в стране наблюдается также нехватка путешественников из Украины. По данным министерства туризма Кипра, без граждан этих двух стран отечественная гостиничная индустрия может потерять около 600 миллионов евро. Уточняется, что неудобства у отельеров страны также возникли из-за роста цен на электричество.
Ранее Лайф уже рассказывал, что Кипр теряет деньги из-за антироссийских санкций и сокращения турпотока из РФ. Председатель Совета отельеров Лимасола Харис Теохарус с горечью заметил, что "маленький остров платит несоразмерную цену" по сравнению с другими европейскими странами.
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