Опасный "Лепесток": Уже четверо жителей Донецка подорвались на разбросанных ВСУ минах

На противопехотных минах "Лепесток", которые украинские войска разбросали по всему Донецку, подорвались уже четыре человека. Так, в Петровском районе был ранен мужчина 1978 года, который наступил на взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.

"С утра в Донецке на противопехотных минах, сброшенных украинскими РСЗО БМ-27 "Ураган", ранения получили уже четверо мирных жителей", — указано в сообщении.