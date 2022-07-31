Опасный "Лепесток": Уже четверо жителей Донецка подорвались на разбросанных ВСУ минах
В ДНР сообщили, что от украинских мин "Лепесток" пострадали уже четверо жителей Донецка
На противопехотных минах "Лепесток", которые украинские войска разбросали по всему Донецку, подорвались уже четыре человека. Так, в Петровском районе был ранен мужчина 1978 года, который наступил на взрывное устройство. Пострадавшего госпитализировали, говорится в сообщении штаба территориальной обороны ДНР в телеграм-канале.
"С утра в Донецке на противопехотных минах, сброшенных украинскими РСЗО БМ-27 "Ураган", ранения получили уже четверо мирных жителей", — указано в сообщении.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" используются в том числе для дистанционного минирования местности. Коварность их заключается в том, что на земле они малозаметны. При этом на "Лепесток", чтобы он сдетонировал, даже необязательно наступать — мина может взорваться от нагрева на солнце.
Лайф уже рассказывал, что два дня подряд в Донецке на улицах работают сапёры, которые обезвреживают мины "Лепесток". По последним данным МЧС ДНР, силовикам удалось ликвидировать уже свыше 600 взрывных устройств. Также ВСУ усеяли "Лепестками" город Макеевку и село Токаревка на севере Харьковской области.
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