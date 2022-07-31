В Белоруссии заявили, что трудности с экспортом не сильно повлияли на бюджет страны

Трудности с экспортом белорусской продукции из-за санкций Запада не сильно повлияли на доходную часть бюджета страны. Об этом в интервью телеканалу СТВ заявил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"Экспорт, который у нас был в Российскую Федерацию, увеличивается. Потому что коллеги переходят на наш рынок, ищут те товары, которые у нас традиционно были, они остались. Поэтому я не думаю, что это как-то критически сказалось на нашем бюджете", — сказал он.

При этом министр заметил, что объём вывоза калийных удобрений и нефтепродуктов из-за санкций в целом сократился. В связи с этим, по его словам, Минск может потерять до миллиарда рублей. В то же время, как сообщил Селиверстов, логистические цепочки налаживаются, а стоимость калийных удобрений увеличилась в разы.