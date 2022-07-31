В Анкаре заявили, что перед отправкой судов с зерном нужно решить "пару деталей" с Россией

Для начала отгрузки судов с украинским зерном необходимо обсудить некоторые детали с Россией, о чём сейчас и ведутся переговоры. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Как они (суда. — Прим. Лайфа) будут выходить, из какого коридора, по каким координатам? Кто будет досматривать при пересечении вод, как доставят при входе в территориальные воды Турции, куда пойдёт корабль после прихода сюда? Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть один-два мелких недочёта. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся", — приводит телеканал A Haber его слова.

При этом представитель турецкого лидера отметил, что корабли уже загружены и готовы к отплытию. Планируется, что они будут выходить из трёх портов в Одессе.