В Анкаре заявили, что перед отправкой судов с зерном нужно решить "пару деталей" с Россией
Представитель Эрдогана: Для начала отгрузки судов с зерном нужно решить детали с РФ
Для начала отгрузки судов с украинским зерном необходимо обсудить некоторые детали с Россией, о чём сейчас и ведутся переговоры. Об этом заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"Как они (суда. — Прим. Лайфа) будут выходить, из какого коридора, по каким координатам? Кто будет досматривать при пересечении вод, как доставят при входе в территориальные воды Турции, куда пойдёт корабль после прихода сюда? Для всего этого требуется хорошая координация в плане логистики, есть один-два мелких недочёта. Есть пару деталей с российской стороной, переговоры ведутся", — приводит телеканал A Haber его слова.
При этом представитель турецкого лидера отметил, что корабли уже загружены и готовы к отплытию. Планируется, что они будут выходить из трёх портов в Одессе.
Ранее Лайф сообщал, что глава Минобороны Турции Хулуси Акар в беседе с украинским коллегой Алексеем Резниковым сообщил, что технические работы по поставкам первого судна с зерном завершены, а сам процесс начнётся в ближайшее время. По данным турецких СМИ, первый караван в составе 16 сухогрузов с зерновыми прибудет в Турцию уже 3 августа.
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