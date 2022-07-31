Эрдоган обсудит процесс отгрузки зерна с Украины на заседании с правительством 1 августа

"Кабинет [министров] соберётся завтра (1 августа. — Прим. Лайфа) под председательством президента Эрдогана. Последняя ситуация с поставками зерна с Украины будет приоритетным вопросом повестки дня кабмина. <...> Будут обсуждены события, связанные с отгрузкой зерна", — сказано в материале.

Кроме того, на встрече будут обсуждаться события в экономике и внешней политике Турции. Также на заседании планируется оценить подписанные в стране соглашения об отгрузке зерна между Москвой и Киевом. Сообщается, что в ходе встречи речь также пойдёт о действиях, которые могут быть предприняты для достижения перемирия между Россией и Украиной.