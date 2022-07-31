Эрдоган обсудит процесс отгрузки зерна с Украины на заседании с правительством 1 августа
Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обсудит процесс отгрузки зерна с Украины на заседании правительства республики 1 августа. Об этом говорится в публикации телеканала TRT Haber.
"Кабинет [министров] соберётся завтра (1 августа. — Прим. Лайфа) под председательством президента Эрдогана. Последняя ситуация с поставками зерна с Украины будет приоритетным вопросом повестки дня кабмина. <...> Будут обсуждены события, связанные с отгрузкой зерна", — сказано в материале.
Кроме того, на встрече будут обсуждаться события в экономике и внешней политике Турции. Также на заседании планируется оценить подписанные в стране соглашения об отгрузке зерна между Москвой и Киевом. Сообщается, что в ходе встречи речь также пойдёт о действиях, которые могут быть предприняты для достижения перемирия между Россией и Украиной.
Напомним, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Чёрному морю сельхозпродукции с Украины. Подписи поставили представители Незалежной, Турции, ООН и России, от лица которой выступал министр обороны страны Сергей Шойгу. Причём Киев отказался подписывать прямой договор с РФ, поэтому представители двух стран заключали соглашение с другими участниками по отдельности. На встрече также был подписан меморандум о поставках российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. А 26 июля в Стамбуле заработал Совместный координационный центр по вопросу вывоза зерна.
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