НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 16:06

Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жуткого ДТП с маршруткой на Ставрополье

Губернатор Ставрополья рассказал о состоянии пострадавших в ДТП с микроавтобусом

<p>Сгоревшие автомобили после столкновения. Обложка © <a href="https://26.xn--b1aew.xn--p1ai/news/window/31562754/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Ставропольскому краю</a></p>

Сгоревшие автомобили после столкновения. Обложка © ГУ МВД по Ставропольскому краю

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии пострадавших в жутком ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Светлоградом. Об этом он написал в телеграм-канале, отметив, что информацию получил от министра здравоохранения края, который работает на месте.

"В состоянии средней степени тяжести двое мужчин возрастом 21 год и 29 лет. С ними работают врачи, угрозы жизни нет. В тяжёлом состоянии находятся мальчик 14 лет и 49-летняя женщина. Они в сознании, но у них серьёзные повреждения — ожоги, переломы. Оказана первичная хирургическая помощь, проводится противошоковая терапия", — уточнил глава региона.

По словам Владимирова, в ближайшие дни их переведут в медучреждения Ставрополя. Он добавил, что на базе Петровской больницы развёрнут травматологический центр второго уровня, который позволяет в круглосуточном режиме оказывать экстренную помощь пострадавшим в ДТП.

Губернатор подчеркнул, что врачи делают всё возможное для сохранения жизни и восстановления здоровья всех попавших в аварию. Тем временем на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия для определения всех обстоятельств случившегося, уточнил он.

Два уголовных дела возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом и легковушкой на Ставрополье

Два уголовных дела возбуждено по факту ДТП с микроавтобусом и легковушкой на Ставрополье

Лайф напоминает, что ДТП произошло на 502-м километре автодороги. В результате столкновения "газели" и легковушки оба автомобиля загорелись. Изначально сообщалось о гибели пяти человек, в том числе и ребёнка. Позднее стало известно, что количество жертв увеличилось до шести.

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров