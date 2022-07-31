Два человека находятся в тяжёлом состоянии после жуткого ДТП с маршруткой на Ставрополье

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о состоянии пострадавших в жутком ДТП с микроавтобусом и легковушкой под Светлоградом. Об этом он написал в телеграм-канале, отметив, что информацию получил от министра здравоохранения края, который работает на месте.

"В состоянии средней степени тяжести двое мужчин возрастом 21 год и 29 лет. С ними работают врачи, угрозы жизни нет. В тяжёлом состоянии находятся мальчик 14 лет и 49-летняя женщина. Они в сознании, но у них серьёзные повреждения — ожоги, переломы. Оказана первичная хирургическая помощь, проводится противошоковая терапия", — уточнил глава региона.

По словам Владимирова, в ближайшие дни их переведут в медучреждения Ставрополя. Он добавил, что на базе Петровской больницы развёрнут травматологический центр второго уровня, который позволяет в круглосуточном режиме оказывать экстренную помощь пострадавшим в ДТП.

Губернатор подчеркнул, что врачи делают всё возможное для сохранения жизни и восстановления здоровья всех попавших в аварию. Тем временем на месте происшествия проводятся необходимые мероприятия для определения всех обстоятельств случившегося, уточнил он.