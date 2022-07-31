НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 15:53

Макс Ферстаппен выиграл гонку на Гран-при Венгрии "Формулы-1", прорвавшись с 10-го места

Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1"

Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1", одержав вторую победу подряд в текущем сезоне.

Уже второй этап подряд на подиум вслед за Ферстаппеном заехали два болида "Мерседеса": второе место взял Льюис Хэмилтон, третье место у Джорджа Рассела, который днём ранее стал победителем квалификации.

Россиянин Смоляр выиграл гран-при Венгрии "Формулы-3"

Россиянин Смоляр выиграл гран-при Венгрии "Формулы-3"

В общем зачёте Ферстаппен продолжает уверенно лидировать, опережая на 80 очков Шарля Леклера из "Феррари", на третьем месте расположился Серхио Перес, уступающий пять баллов Леклеру.

Обложка ©

ТАСС / AP / Darko Bandic

Шамиль Гаджиев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров