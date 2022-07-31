Макс Ферстаппен выиграл гонку на Гран-при Венгрии "Формулы-1", прорвавшись с 10-го места
Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1"
Пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Венгрии "Формулы-1", одержав вторую победу подряд в текущем сезоне.
Уже второй этап подряд на подиум вслед за Ферстаппеном заехали два болида "Мерседеса": второе место взял Льюис Хэмилтон, третье место у Джорджа Рассела, который днём ранее стал победителем квалификации.
В общем зачёте Ферстаппен продолжает уверенно лидировать, опережая на 80 очков Шарля Леклера из "Феррари", на третьем месте расположился Серхио Перес, уступающий пять баллов Леклеру.
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ТАСС / AP / Darko Bandic