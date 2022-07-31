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31 июля, 19:01

"Ростов" одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Химки"

Футбольный клуб "Ростов" в заключительном матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл подмосковные "Химки" со счётом 1:0.

Автором единственного гола в матче стал Николай Комличенко. Примечательно, что третий тур подряд форвард забил после подачи со штрафного в исполнении Уткина. В конце встречи хозяева остались в меньшинстве после того, как Прохин получил вторую жёлтую карточку.

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Отметим, что для команды Валерия Карпина это первая победа в сезоне после двух ничьих. В итоге у "Ростова" пять очков после трёх матчей. "Химки" же впервые в нынешнем чемпионате уступили и расположились на седьмом месте.

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ФК "Ростов"

Шамиль Гаджиев

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