"Ростов" одержал первую победу в сезоне РПЛ, обыграв "Химки"
Футбольный клуб "Ростов" в заключительном матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл подмосковные "Химки" со счётом 1:0.
Автором единственного гола в матче стал Николай Комличенко. Примечательно, что третий тур подряд форвард забил после подачи со штрафного в исполнении Уткина. В конце встречи хозяева остались в меньшинстве после того, как Прохин получил вторую жёлтую карточку.
Отметим, что для команды Валерия Карпина это первая победа в сезоне после двух ничьих. В итоге у "Ростова" пять очков после трёх матчей. "Химки" же впервые в нынешнем чемпионате уступили и расположились на седьмом месте.
ФК "Ростов"