ВСУ задействовали артиллерию и дроны на Харьковском направлении

Украинские войска задействуют артиллерию и беспилотники при ведении боевых действий на Харьковском направлении. Об этом сообщил командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным Апостол.

"Работает ствольная артиллерия противника, работают РСЗО "Ураган", "Смерч", практически из всех видов орудий, которые только возможны, противник наносит удары, в том числе и ударными беспилотниками", — приводит РИА "Новости" его слова.



При этом Апостол подчеркнул, что Народная милиция ЛНР благополучно удерживает линию фронта и не позволяет ВСУ продвинуться. Он также добавил, что силы республики сейчас полностью обеспечены оружием, необходимым для выполнения боевых задач.