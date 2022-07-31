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31 июля, 19:09

ВСУ задействовали артиллерию и дроны на Харьковском направлении

В ЛНР сообщили, что ВСУ задействуют артиллерию и дроны на Харьковском направлении

Украинские войска задействуют артиллерию и беспилотники при ведении боевых действий на Харьковском направлении. Об этом сообщил командир 206-го стрелкового полка Народной милиции ЛНР с позывным Апостол.

"Работает ствольная артиллерия противника, работают РСЗО "Ураган", "Смерч", практически из всех видов орудий, которые только возможны, противник наносит удары, в том числе и ударными беспилотниками", — приводит РИА "Новости" его слова.


При этом Апостол подчеркнул, что Народная милиция ЛНР благополучно удерживает линию фронта и не позволяет ВСУ продвинуться. Он также добавил, что силы республики сейчас полностью обеспечены оружием, необходимым для выполнения боевых задач.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ обстреляли север Харьковской области боеприпасами с минами "Лепесток". Это случилось сегодня днём в районе села Токаревка. В администрации региона напомнили, что Киев, подписав Оттавские соглашения, сам взял на себя обязательства не использовать мины указанного типа.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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