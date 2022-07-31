Захарова заявила о провале посреднической миссии Евросоюза в Косове
МИД РФ призвал Косово остановить провокации и соблюдать права граждан Сербии
МИД РФ призвал Косово остановить провокации и соблюдать права граждан Сербии. Соответствующее заявление сделала официальный представитель министерства Мария Захарова на фоне решения применять с 1 августа правила о принудительной замене личных документов и регистрационных номеров местных сербов.
"Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косове", — сказано в комментарии Захаровой.
Она подчеркнула, что такой ход событий говорит о провале посреднической миссии Евросоюза в Косове. Кроме того, подобные действия показывают, какое место Сербии уготовили в ЕС, "предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников", заявила официальный представитель МИД РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что на севере Косова слышны сирены и звуки выстрелов, люди строят баррикады. Кроме того, местные СМИ также сообщают о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. При этом президент Сербии Александр Вучич сегодня, 31 июля, заявлял, что операция полиции Косова на севере края начнётся ночью.
VK / МИД России