Силы НАТО в Косове заявили о готовности вмешаться в конфликт

Международные силы НАТО в Косово (KFOR) заявили о готовности вмешаться в разрешение конфликта, если "стабильность страны окажется под угрозой". Это следует из распространённого заявления командования.

"Общая ситуация в плане безопасности в северных муниципалитетах Косова остаётся напряжённой. Миссия KFOR под руководством НАТО внимательно следит за ситуацией и готова вмешаться, если стабильность окажется под угрозой", — заявили там.

Ранее Лайф рассказывал, что на севере Косова были слышны сирены и звуки выстрелов, люди строили баррикады. Кроме того, местные СМИ сообщали о вооружённых столкновениях на сербско-косовской границе. Напряжённость возникла на фоне намерения властей Косова отменить документы и автомобильные номера, выданные Белградом. При этом президент Сербии Александр Вучич сегодня, 31 июля, заявлял, что операция полиции Косова на севере края начнётся ночью.