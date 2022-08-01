ПФР напомнил, кому и как повысят пенсию с 1 августа

Увеличенную пенсию с 1 августа начнут получать около 10 миллионов работающих пенсионеров, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР). Перерасчёт будет зависеть от суммы зарплаты, начисляемой в 2021 году.

"С 1 августа пенсионеры, работавшие в 2021 году, начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере в результате ежегодного перерасчёта. Увеличение происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно. По предварительным данным, перерасчёт коснётся около 10 млн пенсионеров", — говорится в сообщении ПФР.

Без предварительного заявления на перерасчёт имеют право получатели страховых пенсий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы в Пенсионный фонд. Размер прибавки будет рассчитываться индивидуально исходя из суммы зарплаты работающего пенсионера в 2021 году. В расчёте учтут и год выхода на пенсию, поскольку используется размер стоимости коэффициента, установленного тогда.