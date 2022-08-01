Алиханов указал на плюсы новой Морской доктрины для Калининграда

В новой Морской доктрине РФ, которую подписал президент России Владимир Путин, говорится о транспортной доступности Калининградской области, отметил губернатор этого региона Антон Алиханов.

"В доктрине в качестве приоритета РФ отражена необходимость создания в Санкт-Петербурге, Калининградской и Ленинградской областях благоприятных условий для развития морского транспорта, строительства конкурентоспособных судов морского, ледокольного и рыбопромыслового флотов как одного из ключевых элементов специализации на этом направлении", — сообщил Алиханов в своём телеграм-канале.

Он также обратил внимание на пункт о развитии войск и системы базирования Балтийского флота, его способности гарантированно обеспечить защиту национальных интересов. Губернатор указал и на то, что в документе говорится об обеспечении транспортной доступности региона за счёт функционирования паромной линии в направлении портов Усть-Луга и Санкт-Петербург.