Вучич прибыл в здание Генштаба Сербии
Президент Сербии Александр Вучич прибыл в здание Генерального штаба Вооружённых сил республики. Об этом сообщил телеканал "Пинк".
В его сообщении уточняется, что лидер республики обсуждает с командованием армии потенциальные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.
Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанцы готовят "ад в предстоящие дни" в отношениях с Косово. Под этим он подразумевает отмену с 1 августа действия сербских документов на территории Косова и обязательную перерегистрацию транспорта с сербскими номерами на косовские. На севере края уже раздавались выстрелы, люди строили баррикады.
ТАСС / AP