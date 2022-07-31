Вучич прибыл в здание Генштаба Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в здание Генерального штаба Вооружённых сил республики. Об этом сообщил телеканал "Пинк".

В его сообщении уточняется, что лидер республики обсуждает с командованием армии потенциальные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.