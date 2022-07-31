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31 июля, 20:35

Вучич прибыл в здание Генштаба Сербии

Президент Сербии Александр Вучич прибыл в здание Генерального штаба Вооружённых сил республики. Об этом сообщил телеканал "Пинк".

В его сообщении уточняется, что лидер республики обсуждает с командованием армии потенциальные шаги в ответ на провокацию косоваров в Косове и Метохии.

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Как сообщал Лайф, ранее глава МИД Сербии Никола Селакович заявил, что албанцы готовят "ад в предстоящие дни" в отношениях с Косово. Под этим он подразумевает отмену с 1 августа действия сербских документов на территории Косова и обязательную перерегистрацию транспорта с сербскими номерами на косовские. На севере края уже раздавались выстрелы, люди строили баррикады.

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ТАСС / AP

Андрей Григорьев

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