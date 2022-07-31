В Анкаре предложили Европе свой газопровод TANAP вместо российского

Альтернативой российским поставкам газа для Европы является совместный проект Анкары и Баку — трансанатолийский газопровод (TANAP), заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. Он напомнил, что другие варианты, особенно "Набукко", не были реализованы.

"Наш президент разговаривал с Алиевым. Это стратегическая точка зрения. Он [президент Эрдоган] сказал: "Давайте заполним образовавшийся пробел". TANAP — проект полностью Турции и Азербайджана", — приводит слова Калына телеканал A Haber.

Представитель турецкого лидера подчеркнул, что TANAP создавался в кооперации. Для его строительства, по словам Калына, никакой поддержки не поступало, финансирование осуществлялось строго двумя сторонами, "третьи и четвёртые страны не включались", подчеркнул Калын.