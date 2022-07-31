В ОДКБ не увидели необходимости применять её силы на Украине

На Украине применять коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не планируется. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков в интервью изданию "Союзники. ОДКБ".

"События на Украине и вокруг неё напрямую затрагивают интересы как минимум двух государств – членов ОДКБ — России и Белорусии, по инициативе Москвы и Минска эта тема обсуждалась в ходе прошедшей юбилейной встречи лидеров государств-членов. При этом о каких-либо действиях в формате ОДКБ речь не идёт", — указал Семериков.

Замгенсека ОДКБ добавил, что в секретариате организации вся обстановка на этом направлении отслеживается и анализируется. Организация, по словам Семерикова, обращает пристальное внимание на действия США и других стран Запада у границ государств союза.